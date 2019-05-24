В КФУ наградили победителей межрегиональной олимпиады «Язык, литература, искусство»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Церемония награждения победителей и призёров Межрегиональной предметной олимпиады для учащихся «Язык, литература, искусство» прошла в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Резеда Мухаметшина, декан Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого ИФМК КФУ, открыла церемонию и от имени руководства института и организационного комитета олимпиады поприветствовала и поздравила ребят, занявших призовые места. В своём выступлении она отметила, что эта победа является заслуженной, достойной и особенно ценной. Учащиеся успешно справились с оригинальными творческими заданиями повышенной сложности, подготовленными преподавателями института, которые имеют большой опыт в составлении заданий для олимпиад и конкурсов самого разного уровня.

Олимпиада впервые вошла в перечень олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации. Имена победителей и призёров будут внесены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, что поможет ребятам в получении грантов Президента Российской Федерации и участии в иных престижных образовательных программах и проектах.

В олимпиаде приняли участие ребята со всех уголков страны: это представители Республик Башкортостан, Коми, Марий Эл, Удмуртской, Чувашской Республик, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского АО–Югры.



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