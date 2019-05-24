В Нижнекамске для четырех тысяч школьников прозвенел Последний звонок

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Для нижнекамских выпускников в школах прозвенели последние звонки. Это традиционный праздник, к которому готовятся и школьники, и родители, и педагоги – для всех этот день стал незабываемым, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В 2019 году звонок прозвенел для 2856 девятиклассников и 1101 учащегося 11-х классов.





Впереди ребят ждут серьезные испытания: им предстоит сдавать Единый государственный и основной государственный экзамены.



Первый из них для девятиклассников состоялся уже сегодня, 24 мая, – они сдали иностранные языки.



Для одиннадцатиклассников экзаменационный старт назначен на 27 мая – будущие абитуриенты сдадут географию и литературу.





«Будем верить, что и в этом году наши выпускники с успехом справятся с предстоящей итоговой аттестацией», – сказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

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