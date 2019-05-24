Фарид Мухаметшин: Праймериз серьезно обогащают программу «Единой России»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Внутрипартийные выборы серьезно обогащают программу «Единой России». Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Люди приходят со своими программами, тезисами, подходами. Мы идем на это, чтобы видеть новых людей. На дебатах кандидаты поднимают глубинные вопросы, которые касаются каждого, и предлагают пути решения этих проблем. Это серьезно обогащает и нашу партию, и в целом наше политическое пространство, наше общество», — отметил Мухаметшин.

Кроме этого, дебаты в рамках праймериз — это отличная возможность для кандидатов отточить ораторское мастерство, уверен спикер парламента. «Есть много умных людей, которые не могут выступить так, чтобы убедить свою аудиторию или оппозицию, сомневающихся людей», — подчеркнул собеседник агентства.

Единый день предварительного голосования в Татарстане (как и в других регионах России) пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовета Татарстана.

Также в ходе беседы Фарид Мухаметшин затронул вопросы обновления парламента предстоящей осенью, членство России в Совете Европы и обмеление Волги. Высказался Председатель Госсовета и о том, почему из депутатской деятельности нельзя «устраивать шоу».

Интервью выйдет на сайте sntat.ru завтра, 25 мая. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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