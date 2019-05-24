Татар-информ

24 мая 2019, 11:06

Политика

Фарид Мухаметшин: Праймериз серьезно обогащают программу «Единой России»

Рекомендуем

Политика

Фарид Мухаметшин: Праймериз серьезно обогащают программу «Единой России»

Фото: Владимир Васильев

Праймериз помогают партии выявлять проблемные участки и вместе находить пути их решения, заявил Андрею Кузьмину спикер парламента Татарстана.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Внутрипартийные выборы серьезно обогащают программу «Единой России». Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Люди приходят со своими программами, тезисами, подходами. Мы идем на это, чтобы видеть новых людей. На дебатах кандидаты поднимают глубинные вопросы, которые касаются каждого, и предлагают пути решения этих проблем. Это серьезно обогащает и нашу партию, и в целом наше политическое пространство, наше общество», — отметил Мухаметшин.

Кроме этого, дебаты в рамках праймериз — это отличная возможность для кандидатов отточить ораторское мастерство, уверен спикер парламента. «Есть много умных людей, которые не могут выступить так, чтобы убедить свою аудиторию или оппозицию, сомневающихся людей», — подчеркнул собеседник агентства.

Единый день предварительного голосования в Татарстане (как и в других регионах России) пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовета Татарстана.

Также в ходе беседы Фарид Мухаметшин затронул вопросы обновления парламента предстоящей осенью, членство России в Совете Европы и обмеление Волги. Высказался Председатель Госсовета и о том, почему из депутатской деятельности нельзя «устраивать шоу».

Интервью выйдет на сайте sntat.ru завтра, 25 мая. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин – участникам праймериз: Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения
Новости дня
11:27
Пожилая жительница Казани получила перелом позвоночника, упав в автобусе

Инцидент произошел накануне вечером в автобусе маршрута №89.

11:18
С начала года каждый седьмой пользователь в Татарстане столкнулся с киберугрозами в Интернете

Деньги остаются главной мотивацией киберпреступников, поэтому одним из основных инструментов в атаках являются банковские троянцы.

11:06
Фарид Мухаметшин: Праймериз серьезно обогащают программу «Единой России»

Праймериз помогают партии выявлять проблемные участки и вместе находить пути их решения, заявил Андрею Кузьмину спикер парламента Татарстана.

10:57
В Казани ищут водителя, который сбил «на зебре» девочку и скрылся с места ДТП

Наезд на 10-летнюю школьницу произошел накануне днем напротив дома № 39 по улице Ноксинский спуск.

10:47
В КФУ наградили победителей межрегиональной олимпиады «Язык, литература, искусство»

Церемонию награждения открыла декан Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого ИФМК КФУ Резеда Мухаметшина.

10:29
Семь лет в колонии проведет рецидивист из Казани за попытку зарезать приятеля

47-летнего мужчину признали виновным по статье «Покушение на убийство».

10:24
Казанцы назвали своих детей Славяна, Лаура, Ария, Зифа

За прошедшую неделю в Казани родились 272 мальчика и 231 девочка.

10:15
В Казани водитель иномарки, сдавая задним ходом, сбил пожилого мужчину

В результате наезда пенсионер получил перелом бедра.

10:09
Эксперт фестиваля «Архитектурное наследие» заявил о неотвратимости реновации во всех регионах страны

С принятием закона, акцентировал представитель «Архнадзора» Рустам Рахматуллин, усугубится потребность в защите памятников и исторической среды.

09:46
Казанцы встретятся с представителями предприятий на ярмарке вакансий

Мероприятие пройдет 30 мая в Центре занятости населения Вахитовского района.

09:30
Олеся Балтусова: Гораздо сложнее быть гражданином и принимать реальное участие в жизни своего города

Балтусова ответила на критику интернет-пользователей по поводу сноса Арских казарм.

09:24
Татарстанская таможня пригласила участников ВЭД из республики на Международный таможенный форум-2019

Форум пройдет 24 и 25 октября в московском Центре международной торговли.

09:17
Пенсионер разбил нос, упав в салоне казанского автобуса

Инцидент произошел накануне утром напротив дома № 56/1 по улице Чуйкова.

09:07
Синоптики РТ предупредили жителей и гостей республики о сильном ветре и похолодании

Днем в пятницу, 24 мая, в республике столбики термометров не поднимутся выше отметки в +16 градусов.

09:00
Сбербанк: «Татарстан — отличная площадка для применения цифровых технологий»

О проектах с Правительством РТ, партнерстве с ЦИПР и экосистеме банка рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев.

08:55
В Альметьевске судят двоих подростков за кражу, угон авто и вооруженное нападение на прохожего

Парням предъявлены обвинения сразу по четырем статья Уголовного кодекса РФ.

08:42
Грачев: «Точка кипения» выходит на международный рынок — первое пространство появится в Сербии

Также IT-парк планирует открыть точки офлайн-присутствия за рубежом — старт будет дан в китайском Шэньчжэне.

08:41
В Набережных Челнах из-за непогоды на автомобиль упало дерево и произошло ЧП на стройке

На стройке в 37-м комплексе, где возводится многоэтажный жилой дом, кран снес несколько колонн каркаса здания.

08:32
Минниханов примет в Казанском Кремле министра просвещения РФ и проведет совещание с Акимовым

В Казани состоится церемония закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

08:19
Из тайника в гараже челнинского пенсионера украли 12 тыс. долларов

Инцидент произошел в гаражно-строительном кооперативе «Комсомольский».

08:00
На обеспечение татарстанцев питьевой водой в 2019 году направят 685 млн рублей

Планируется построить и отремонтировать водопроводные сети, водонапорные башни и артезианские скважины.

07:44
В России отзывают автомобили Volvo
07:27
Государственный камерный хор РТ представит в Москве народные песнопения

Музыкальный коллектив представит москвичам народные татарские, еврейские, зулусские, казацкие, нагайбакские, шотландские песни.

07:22
Более ста спортсменов выступят на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Казани

Турнир является завершающим в соревновательном сезоне 2018/2019.

06:58
Российские и зарубежные ученые создали уникальное покрытие для стентов
События