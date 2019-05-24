В Казани ищут водителя, который сбил «на зебре» девочку и скрылся с места ДТП

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани ищут водителя, который сбил «на зебре» 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«23 мая в 14.46 напротив дома № 39 по улице Ноксинский спуск был совершен наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – рассказали в ГИБДД.

Водитель с места аварии скрылся. В результате наезда девочка получила ушибы лба и руки.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.



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