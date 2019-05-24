Нижнекамские родители сняли трогательный видеоклип для выпускников школ

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Нижнекамские родители сняли клип для своих детей, для которых сегодня прозвучал Последний звонок, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Идея съемок принадлежит родителям школьников 11-го «Б» класса из 25-й гимназии.



Задумка снять клип появилась в конце прошлого года, а воплотили ее братья Руслан и Павел Минибаевы, которые и занялись сценарием, съемками и монтажом, Ралиф Экажев исполнил песню. На создание ролика были потрачены семь съемочных дней и две недели монтажа.



В клипе папы и мамы поют трогательную песню под названием «Когда ты станешь большим» для своих подросших детей на фоне нижнекамских локаций. В видео также обыграны профессии и увлечения родителей – кто-то разминается перед танцами, кто-то разливает коктейли за барной стойкой, а кто-то тренируется в боксерских перчатках. И всех их неизменно объединяет любовь к своим детям.

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