Эксперт фестиваля «Архитектурное наследие» заявил о неотвратимости реновации во всех регионах страны

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Реновация скоро придет ко всем вам. С таким безапелляционным заявлением обратился накануне к участникам дискуссии «Реновация без сноса» всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин (Москва).

Спикер напомнил, что в настоящее время существует два федеральных законопроекта о реновации: один инициирован председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской и Сергеем Мироновым, другой внесен Петербургским законодательным собранием. Оба законопроекта, акцентировал представитель «Архнадзора», ушли от идеи реновации исключительно хрущевок.

«Это закон о праве граждан собраться и обязать государство их расселить. И речь не идет только о каких-то конкретных типах зданий. Поэтому, если этот закон пройдёт, нам с вами придётся думать о защите памятников от реновации, потому что ни в одной редакции законопроекта нет отсылки к 73 ФЗ „Об объектах культурного наследия“. Вообще ничего не говорится о том, что выбор между сносом и реконструкцией должен решать 73 ФЗ. Именно поэтому вскоре встанет вопрос о сохранении исторической среды. И встанет он широко и тотально, так как по сути это закон о том, как настоять на своём расселении, и касается он всего — от бараков до хрущевок», — подчеркнул Рахматуллин.

Он также напомнил, что в Москве бывали случаи, «когда на заборе написано регенерация, а на деле сносятся два этажа, а вместо них строятся одиннадцать». В то же время представитель «Архнадзора» обратил внимание, что во время одного из круглых столов первого дня фестиваля участники пришли к выводу: лучший способ сохранения исторической среды в целом — статус исторического поселения для территории.

Однако закона об исторической среде в России не существует, она «защищена лишь тенью зонтика охранного статуса памятников на конкретном участке». Статус исторического поселения, которое само по себе не является объектом охраны, тем не менее позволяет вводить особые охранные режимы (регулируют обращение с существующей застройкой и новое строительство — прим. Т-и).

Между тем, как акцентировал эксперт, от сокращенного в десять раз перечня исторических поселений России нужно возвращаться к ранее сформированным спискам, куда были внесены 450-500 исторических городов.

«Это работа наших предков, экспертов. Заново проводить описание, фиксацию этих городов — это выбрасывать труд предков на ветер. Нужно вернуться к существовавшим ранее спискам.

Историческое поселение — по природе своей историческое поселение. Но самое важное для нас („Архнадзора“ — прим. Т-и), что Москву по действующему законодательству не удаётся сделать историческим поселением. Москва на своей территории может иметь несколько исторических поселений, объединенных позже в один город. Повторюсь: сейчас необходимо вернуться к прежнему списку, чтобы перейти к практической работе», — сказал Рахматуллин.

Архитектор, академик РААСН, профессор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Никита Явейн, со своей стороны, заявил, что все новое законодательство работает недолго.

«Мы только думаем, что делаем хорошо, но чаще получается хуже. Самая беда законодательства — оно так часто меняется, что его уже не понимают, народ путается. В Петербурге есть несколько гуру, которые и то трактуют по-разному одни и те же пункты. Их уже 5-6, и на них есть разные судебные решения», — высказал свою точку зрения Явейн.

К слову, в Санкт-Петербурге введен запрет на снос построек до 1917 года, а на отдельных территориях и до 1955 года.

Как сообщил представитель Ярославля, в городе правилами землепользования запрещен снос любых зданий независимо от даты постройки и материала. Участник из Суздаля сообщил, что два года назад в городе введен полный запрет на снос любых зданий в границах исторического поселения.

Еще одна категория построек, формирующих историческое лицо городов, — ценные градоформирующие объекты (цгфо), которые при этом не являются объектами культурного наследия (памятниками). Они также, уверен Рахматуллин, должны входить в предмет охраны исторического поселения. К ценным градоформирующим объектам, как днем ранее сошлись во мнении участники фестиваля, могут быть отнесены не только здания и сооружения, но целые исторические кварталы и даже ландшафт.

«В Москве появилась очень специфическая практика: объекты, которым отказано во внесении в список памятников, эксперт может рекомендовать включить в список ценных градоформирующих объектов», — рассказал спикер. При этом он подчеркнул, что в 2015 году появилась правовая норма о сохранении ценных градоформирующих объектов в охранных зонах. Это означает, акцентировал Рахматуллин, что термин, не будучи описанным в подзаконном акте, распространяет на территорию особый режим, но отличный от охраны памятников.

«В Москве это стало понятно по факту. Как быть в третьих местах, в регионах? Собянин выпустил статью, где сказал, что ценные градоформирующие объекты — особый этаж охраняемых объектов. Предполагаю, что в регионах этим не пользуются — рук нет. Но практика может нарасти вокруг неразработанной нормы», — спрогнозировал Рахматуллин.

Архитектор-реставратор из Вологды Алена Сидорова рассказала, что любая деятельность в зоне охраны памятника в городе запрещена. Граница зон охраны определяется единой сразу на несколько памятников. Из них создается альбом поквартальных схем регенерации. Наглядность позволяет органам охраны быстро и просто ориентироваться.

В завершение дискуссии слово взяла архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, профессор Московского архитектурного института и Московского государственного университета геодезии и картографии Наталья Душкина.

«Интересует, кто создавал список объектов реновации (в Москве) и по каким признакам? По объектам ли он создавался или по интересующим территориям? Из 660 объектов реновации специалистами выявлено 218 памятников. Это образцы конструктивизма, здания сталинского и досталинского периода... Сохраняя 2-3 здания от комплексной застройки, Институт генплана проектирует на большей части этих территорий высотки. Но выкинуть такой пласт истории города просто нецелесообразно. Застройку нужно послойно сохранять, чтобы предъявить потомкам», — резюмировала Душкина.



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