Семь лет в колонии проведет рецидивист из Казани за попытку зарезать приятеля

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Семь лет в колонии особого режима проведет рецидивист из Казани за попытку зарезать приятеля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 26 января 2019 года в одной из квартир в доме на улице Короленко в Казани 47-летний мужчина в компании приятеля распивал спиртные напитки. Вскоре они поссорились, и мужчина нанес своему знакомому не менее двух ударов ножом в шею и грудь», – уточнил Галиев.

Потерпевшего доставили в 7-ю горбольницу, где медикам удалось спасти ему жизнь, а его обидчика задержали.

Суд признал мужчину виновным по статье «Покушение на убийство». С учетом особо опасного рецидива преступлений ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии особого режима.



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