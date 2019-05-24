Казанцы назвали своих детей Славяна, Лаура, Ария, Зифа

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Самыми редкими именами, которыми на минувшей неделе называли новорожденных в Казани, стали Златаслава, Василина, Славяна, Лаура, Ария, Зифа, Данислав, Ариадна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом чаще всего рожденным в столице Татарстана детям давали такие имена, как Виктория, Малика, Тимур, Мирон, Полина, Алия, Юлия, Михаил, Владимир, Лев.

Всего за прошедшую неделю в Казани родились 503 малыша – 272 мальчика и 231 девочка. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой мамы – 43 года, самого зрелого отца – 52 года.



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