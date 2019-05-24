В Казани водитель иномарки, сдавая задним ходом, сбил пожилого мужчину

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани водитель иномарки «ДЭУ», сдавая задним ходом, сбил пожилого мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
«В четверг, 23 мая, в 16.25 36-летний водитель автомобиля "ДЭУ" напротив дома № 81 по улице Короленко, по предварительным данным, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 72-летнего мужчину», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.
Медики «скорой», прибывшие к месту ДТП, диагностировали у пострадавшего перелом правого бедра.