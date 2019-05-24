Олеся Балтусова: Гораздо сложнее быть гражданином и принимать реальное участие в жизни своего города

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Олеся Балтусова опубликовала на своем Facebook-канале развернутый комментарий о ситуации со сносом Арских казарм и возникшего после этого шквала критики со стороны интернет-пользователей.

«Мы не спасли Арские казармы. Уже после первой попытки внести их в список культурного наследия 8 лет назад, я понимала, что, скорее всего, мы их не отстоим. Но мы все равно боролись», — написала Балтусова, отметив, что в Татарстане были спасены около 100 памятников архитектуры.

Привлекли внимание Правительства и общества, отреставрировали и приспособили к новой жизни благодаря инвесторам, жителям, общественности и бюджету республики, подчеркнула помощник Президента.

Она напомнила, что на днях в Чистополе один из памятников был утрачен. Еще полсотни отселённых по аварийности домов находятся в бедственном положении.

«Как и в случае других сносов, в ситуации с Октябрьским городком мы с ВООПИиК и огромным количеством казанцев были солидарны, в 2015 году была запущена петиция, она собрала 1500 с лишним подписей», — рассказала Балтусова, подчеркнув, что, несмотря на все действия, все совещания с девелопером были проиграны, поскольку 35 домов городка, простоявших без ремонта сто лет, не окупились бы после более чем миллиардного вложения в реставрацию с учётом стоимости земли.

Помощник Президента призвала граждан обратить внимание на оставшиеся в Казани «563 объекта культурного наследия и 433 объекта ценной городской среды» и принять активное участие в сохранении существующих объектов.

По ее словам, среди «средовых ценных домов всего 70 двухэтажных деревянных и полукаменных домов», из которых в рамках «Том Сойер Феста» были капитально обновлены 12 объектов.

«Можете выявлять и сами ставить памятники на охрану, писать бесплатные экспертизы, как это делают члены некоторые общества охраны памятников», — подчеркнула Балтусова, в заключение добавив, что быть гражданином и принимать реальное участие в жизни своего города гораздо сложнее, чем осуждать чиновников, архитекторов и урбанистов в интернет-пространстве.

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