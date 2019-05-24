Синоптики РТ предупредили жителей и гостей республики о сильном ветре и похолодании

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Синоптики РТ предупредили жителей и гостей республики о сильном порывистом ветре и похолодании. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»

«Днем в пятницу, 24 мая, местами по Республике Татарстан сохранится сильный северный ветер порывами до 15-17 м/с. Днем на республику распространит влияние северо-западный холодный антициклон – осадки не ожидаются, а максимальная температура воздуха составит всего +11..+16 градусов», – уточнили в управлении.

ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям и гостям республики, что сильный ветер может быть очень опасен. По возможности не выходите из дома на улицу. Поездки на природу стоит отменить.

Если сильный ветер застал вас на улице, лучше укрыться в подземном переходе. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Стоит держаться подальше от вывесок, дорожных знаков, стен домов и больших деревьев.





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