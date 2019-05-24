В Альметьевске судят двоих подростков за кражу, угон авто и вооруженное нападение на прохожего

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске судят двоих подростков за кражу, угон авто, вооруженное нападение на прохожего и незаконное лишение человека свободы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в сентябре 2018 года один из фигурантов дела осуществлял ремонт в квартире местного жителя, откуда он тайно похитил компьютерную технику и строительные инструменты на общую сумму более 16 тыс. рублей», – рассказал Руслан Галиев.

Кроме того, в ноябре прошлого года подростки, вооружившись перцовым баллончиком и битой, напали на прохожего и избили его. Тогда их добычей стали сотовый телефон и 350 рублей. Позднее они угнали автомобиль, в котором закрыли потерпевшего и требовали у него пароли от мобильных приложений. Выяснив всю необходимую информацию, злоумышленники сняли с банковского счета 145 тыс. рублей.

Парней задержали. Свою вину они признали лишь частично. На время следствия их поместили в СИЗО.

Подозреваемым предъявлены обвинения сразу по 4 статьям – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», «Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» и «Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу

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