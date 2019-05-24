Татар-информ

24 мая 2019, 08:42

Экономика и финансы

Грачев: «Точка кипения» выходит на международный рынок — первое пространство появится в Сербии

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Экономика и финансы

Грачев: «Точка кипения» выходит на международный рынок — первое пространство появится в Сербии

Фото: Салават Камалетдинов

Также IT-парк планирует открыть точки офлайн-присутствия за рубежом — старт будет дан в китайском Шэньчжэне.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Площадки для разработки инновационных проектов «Точка кипения» появятся на международном рынке — первой зарубежной страной, в которой запустят проект, станет Сербия. Об этом в ходе открытия пространства коллективной работы рассказал директор технопарка Антон Грачев.

«Сегодня IT-парк смотрит на международный рынок... Первая „Точка“ будет запущена в Сербии», — отметил спикер, добавив, что в планах также открытие точек оффлайн-присутствия за рубежом. Первое подобное пространство появится в 2019 году в китайском городе Шэньчжэне.

Грачев также подчеркнул, что казанский офис «Точки кипения» будет проводить порядка 20 – 30 мероприятий в месяц и станет своеобразным «онлайн-мостиком» между столицей Татарстана и Набережными Челнами — вторым городом республики, где будет работать пространство коллективной работы. Акцент в работе казанской площадки, по словам директора IT-парка, будет сделан на IT-технологиях и экспорте.

«Отличие „Точки“ от остальных активностей в том, что это пространство дает возможность профессионалам включать тумблер запуска активностей... „Точка“ — для каждого живущего в Казани и Татарстане, для людей, у которых есть запрос на профессиональное развитие», — заключил Антон Грачев.

Пространство коллективной работы «Точка кипения» открылось в Казани 23 мая. Президент РТ Рустам Минниханов выразил мнение, что площадка станет местом встреч и творческих вызовов. IT-парк будет развивать «Точку кипения» в Казани совместно с Иннополисом и Платформой НТИ. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве на церемонии открытия пространства.

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