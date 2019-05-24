Из тайника в гараже челнинского пенсионера украли 12 тыс. долларов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Из тайника, оборудованного 68-летним жителем Набережных Челнов в гараже, украли 12 тыс. долларов, сообщает газета «Челнинские известия».

В полицию обратился 68-летний житель Автограда. Пенсионер сообщил, что из его гаража, который располагается в ГСК «Комсомольский», неизвестные похитили пачку денег – порядка 12 тыс. долларов. Кроме валюты добычей вора стал электроинструмент.

С места преступления полицейские в качестве вещдока изъяли навесной замок с ключом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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