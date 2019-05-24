Минниханов примет в Казанском Кремле министра просвещения РФ и проведет совещание с Акимовым

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд переговоров и совещаний с членами Правительства России, а также примет участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует встречу с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, которая накануне прибыла в Татарстан. Ожидается, что Ольга Васильева в течение дня побывает на площадках выставочного комплекса «Казань Экспо» и посетит Иннополис, где состоится круглый стол «Цифровизация образования» с участием помощника Президента РФ Андрея Белоусова.

После переговоров с министром просвещения РФ Рустам Минниханов планирует осмотреть выставку Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие». Затем Президент РТ направится в аэропорт Казани встречать вице-премьера РФ Максима Акимов, который проведет в Иннополисе заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая Экономика» и совещание по развитию в России сетей связи 5G. Кроме этого, вице-премьер РФ примет участие в церемонии подведения итогов конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив.

Вечером Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева примут участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills Russia.

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