Более ста спортсменов выступят на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Казани

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани, СК «Мирас», 26 мая пройдут официальные республиканские соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Закрытие сезона 2018/2019», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
В мероприятии примут участие около ста спортсменов. Столицу РТ будут представлять клубы «Formation Казань», «Стимул» и «Фокс», также выступят коллективы клубов «Татнефть-Элмэтем» (Альметьевск) и Set (Йошкар-Ола).
Сезон 2018/2019 выдался успешным для татарстанских спортсменов.
Так, альметьевская женская команда «Браво» в дисциплине «Формейшн» на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Орле взяла «золото», на V всероссийских соревнованиях Rock-n-Roll&Co — «серебро». На чемпионате и первенстве ПФО по акробатическому рок-н-роллу татарстанцы завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.