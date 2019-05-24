Татар-информ

24 мая 2019, 06:58

Здоровье и среда

Российские и зарубежные ученые создали уникальное покрытие для стентов

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Здоровье и среда

Российские и зарубежные ученые создали уникальное покрытие для стентов

Разработка позволяет безопасно доставлять лекарства в организм человека.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Коллектив российских и зарубежных ученых разработал новое покрытие имплантов для сосудов, которое позволяет безопасно доставлять лекарства в организм человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на European Polymer Journal.

Разработка представляет собой систему микрокамер, благодаря которым предотвращается повторное сужение и образование тромбов. Покрытия со встроенным лекарством существовали и до этого, однако из-за того, что препарат из оболочки выходил сразу, излечение не всегда проходило успешно. При решении подобной проблемы ученые предложили использовать систему биоразлагаемых микрокамер, которая похожа на пленку, а каждая микрокамера представляет собой цилиндр. 

«Внутрь микрокамер было загружено модельное вещество — водорастворимый флуоресцентный краситель Родамин Б с эффективностью 76% в количестве 2,88×10⁻⁹ микрограмм на одну микрокамеру. Полный выход вещества in vitro в буфере при 37°С составил 13 суток», — рассказал один из авторов исследования, сотрудник Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга Сергей Твердохлебов.

По его словам, выход лекарства также можно ускорить при помощи ультразвука, который разрушает микрокамеры. Разработанное покрытие можно использовать на коронарных стентах, это позволит получить дополнительный фармакологический эффект.

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