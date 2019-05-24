Казанцы встретятся с представителями предприятий на ярмарке вакансий

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 30 мая с 9 и до 11 часов утра Центр занятости населения Вахитовского района проводит мини-ярмарку вакансий, сообщают организаторы мероприятия.
Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях в организациях района, встретиться с представителями этих предприятий, а также получить консультацию по законодательству о труде и занятости, государственным гарантиям.
Ярмарка пройдет по адресу: Качалова, № 77. Уточнить информацию можно по телефону: 277-40-51.