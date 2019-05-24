В Набережных Челнах из-за непогоды на автомобиль упало дерево и произошло ЧП на стройке

(Набережные Челны, 24 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах из-за непогоды упало дерево на автомобиль и произошло ЧП на стройке, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, пользователи соцсетей рассказали, что в 16-м комплексе из-за порывистого ветра с дождем на машину упало большое дерево.

А на стройке в 37-м комплексе, где возводится многоэтажный жилой дом, кран снес несколько колонн каркаса зданияя. Они упали с высоты 20 и более метров. К счастью, блоки никого не задели. В доказательство случившегося автор поста выложил видео, снятое из окна соседнего здания.

Нашлись и другие очевидцы происшествия. «Мы тоже были свидетелями падения колонн. Та, которая висела на кране, зацепила закрепленную с края. Обе упали. До этого кран сильно мотало. Думали, и он упадет», - сообщили подписчики.



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