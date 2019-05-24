Сбербанк: «Татарстан — отличная площадка для применения цифровых технологий»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Цифровизация стремительно проникает во все сферы жизнедеятельности, а Татарстан — в числе самых «цифровых» регионов России. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев в рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» — ЦИПР-2019.

Рушан Флюрович, какое отношение Сбербанк имеет к цифровой конференции ЦИПР? В качестве кого вы здесь выступаете?

— Сбербанк выступает бизнес-партнером этого мероприятия и имеет прямое отношение к развитию всех современных технологий не только в области банковского обслуживания, но и вообще там, где цифра проникает в нашу жизнь. Зачастую цифровизация не следует тенденциям рынка, а является локомотивом развития всех сторон нашей жизни.

Сбербанк — один из безусловных лидеров среди российских компаний по объему инвестиций в цифровые сервисы. Развитие цифровых каналов и продуктов — это стратегически важная задача для банка, основа формирования позитивного клиентского опыта и построения максимально глубоких отношений с клиентами. У Сбербанка есть большое желание и возможности выступать партнером интересных проектов и помогать воплотить их в жизнь.

Как Сбербанк взаимодействует с Татарстаном и какие совместные проекты банк реализует с Правительством республики?

— В Татарстане сильно развиты компетенции цифровизации. Это касается и подготовки специалистов, и проникновения различных электронных форм обслуживания населения во все сферы жизни. Для нас приятно, что во многих отношениях мы не только предлагаем свои услуги, но и разрабатываем с республикой совместные программы.

Одним из ярких примеров сотрудничества Сбербанка с Правительством РТ является работа с многофункциональными центрами (МФЦ) республики. Мы не только открываем окна МФЦ в наших офисах, но и предлагаем в них безналичные формы расчета. Раньше человек приходил за услугой в МФЦ, но оплачивать ее ему приходилось в учреждении банка. В мае мы запускаем пилот, когда в одном месте происходит и оплата, и оказание услуг. Дополнительно никуда ходить не надо.

Еще одним совместным проектом стала реализация безналичного расчета в общественном транспорте. К примеру, оплатить проезд картой можно, прокатившись по маршруту Иннополис — Казань или на наземном транспорте в Альметьевске и Зеленодольске.

Это, безусловно, и проникновение безналичных платежей и в казанское метро. В Москве не знаешь, к какому турникету подойти — непонятно, какой из них принимает карту, нужно ли идти в кассу. В Казани такой проблемы нет. В метро практически нет наличных денег — подходишь к любому турникету, прикладываешь карту и проходишь. Самое главное — это дешевле, чем наличная оплата.

По статистике, за последние полгода казанцы и гости татарстанской столицы стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами при поездах в метро. Ежемесячно картами оплачивается полмиллиона поездок. При этом 76% — картами Сбербанка.

Также одним из успешных совместных проектов республики и банка стал известный проект «Карта жителя» в Зеленодольске. Зеленодольск — первый город в стране, который реализовал подобную карту жителя. Сегодня он получил дальнейшее распространение по всей стране.

Сбербанк участвует в реализации проекта «Карта жителя» в Санкт-Петербурге, в котором во многом взяты наработки, реализованные в Зеленодольске. «Карта» является не только финансовым инструментом, но и аналогом многих документов, которые раньше приходилось носить с собой (страховое свидетельство, медицинский полис, справки для получения льготы и т. д.).

Многие пилоты, которые проводит Сбербанк, реализуются в Татарстане. Источником этих пилотов является как сам Сбербанк, так и руководство республики. Мы понимаем, что это сотрудничество будет только расширяться, а совместные проекты постоянно увеличиваться. В этом смысле Татарстан — хорошая площадка, чтобы применять любые новые технологии.

Какими цифровыми продуктами экосистемы Сбербанка могут воспользоваться татарстанцы?

— Сейчас слово «банк» в группе компаний Сбербанка перестает быть единственным и доминирующим. Мы, в первую очередь, развиваемся как экосистема, как платформенная организация. Для нас важно работать для наших клиентов и помогать им удовлетворять различные потребности. Например, предоставлять услуги сотовой связи. В апреле Сбербанк запустил на территории Татарстана сотового оператора. В любом филиале банка или на сайте вы можете заказать сим-карту и пользоваться услугами «СберМобайл».

Другим продуктом цифровой экосистемы Сбербанка стал сервис DocDoc, который позволяет воспользоваться услугами телемедицины и получить онлайн-консультацию врача из любой точки мира. DocDoc неразрывно идет с услугами страхования жизни, потому что это вопрос сохранения и сбережения самого драгоценного ресурса — здоровья.

Кроме того, сегодня Сбербанк оказывает также услуги, связанные с доставкой товаров, — совместно с компанией «Яндекс» он организовал сервис доставки «Беру».

Получение оцифрованного человеческого капитала — вопрос ближайших трех лет. Каждый человек генерирует в день примерно 500 мегабайт данных. Все перемещения, расчеты по карте, привязки к посещению торговых центров — это метки, которые остаются в цифровом мире. Необходимо их правильно интерпретировать, не нарушая персональные данные человека.