Государственный камерный хор РТ представит в Москве народные песнопения

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 25 мая в Прокофьевском зале Российского национального музея музыки состоится концерт Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Концертная программа коллектива представит москвичам народные песнопения и духовную музыку разных конфессий.





На концерте прозвучат произведения Баха, Барьера, Мартынова, Сейфуллина, а также народные татарские, еврейские, зулусские, казацкие, нагайбакские, шотландские песни.



Слушатели смогут полноценно ощутить феномен Татарстана как места сосуществования разнообразных религиозных и культурных традиций.







Миляуша Таминдарова объясняет уникальность своего хора постоянным совершенствованием артистов.

«Я считаю, что надо развивать исполнителей и им нужна огранка — как правило, в форме грамотных аранжировок. Я хочу дать понять, что музыкальные законы не различаются ни в одном из форматов. Они одни и те же, что у Зыкиной с Пугачевой, что у Нетребко с Киркоровым, что у Фредди Меркьюри. Это законы совершенства звука», – поделилась руководитель хора.

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