Нижнекамск в рейтинге здравоохранения РТ за год поднялся с 20-й строчки на первую

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск занял первое место в рейтинге здравоохранения Татарстана по итогам первого квартала 2019 года. Рейтинг составлялся с учетом трех основных показателей: демографического, экономического и деятельности учреждения, сообщает пресс-служба района.



Естественный прирост в Нижнекамске и Нижнекамском районе выше, чем в среднем по республике, и составляет 1,2 и -0,8 на тысячу человек соответственно. Показатели смертности в Нижнекамске также ниже, чем по Татарстану: общая смертность – 8,9 (РТ – 11,3), от болезней кровообращения – 479,8 (РТ – 599,5), от онкологических заболеваний – 160,4 (РТ – 186,1).

В 2018 году по рейтинговым показателям деятельности учреждения Нижнекамский район находился на 20-м месте, в 2019-м же смог завоевать лидирующие позиции.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамская центральная больница заняла одно из лидирующих мест по результатам независимой оценки качества оказания услуг, набрав 96 баллов из 100 возможных.

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