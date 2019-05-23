Татар-информ

24 мая 2019, 05:27

Здоровье и среда

Город Тетюши принял Всероссийский фестиваль педагогических идей

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Здоровье и среда

Город Тетюши принял Всероссийский фестиваль педагогических идей

Фото: tetushi.tatarstan.ru

Опыт работы представили воспитатели из Санкт-Петербурга, Самарской области, Буинского, Дрожжановского, Буинского, Апастовского, Кайбицкого районов.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). На базе детского сада комбинированного вида «Сказка» города Тетюши состоялся IX Всероссийский фестиваль педагогический идей по экологическому образованию в рамках международной программы «Эко – школы/Зеленый флаг», пишет газета «Авангард».

Цель фестиваля – распространить инновационный педагогический опыт в экологическом образовании дошкольников, выявить творческий потенциал воспитателей.



К участникам мероприятия с приветственным словом обратилась начальник Отдела образования исполкома Тетюшского района Татьяна Красулина.

«Фестиваль позволит проверить каждому педагогу свою компетентность в вопросах экологического воспитания и повысить ее», – отметила Татьяна Красулина.



Свой опыт работы представили воспитатели из Санкт-Петербурга, Самарской области, Буинского, Дрожжановского, Буинского, Апастовского, Кайбицкого, Тетюшского районов.

В работе фестиваля также приняли участие специалисты природного заказника «Долгая Поляна», куратор республиканского молодежного экологического движения «Будет чисто» Елена Воробьева.



Воспитатели представили мастер-классы, стендовые доклады, дидактические игры и пособия, творческие выставки, разнообразные видеоролики.

 

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