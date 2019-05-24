Нижнекамцы оценили новый формат «обратной связи», включая соцсети и «Инцидент менеджмент»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). С конца прошлого года мэрия Нижнекамска начала работу с новым форматом обратной связи. Как и по всей России, здесь действует проект «Инцидент менеджмент». Он позволяет отслеживать жалобы горожан в социальных сетях и оперативно реагировать на них, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Для обратной связи муниципалитет завел официальные аккаунты во «Вконтакте» и Instagram`e. Обратная связь позволяет не только решать проблемы, но и информировать горожан о тех или иных программах благоустройства.



«На Чабьинской улице ужасные дороги, вот бы там начали делать дорогу», – высказали пожелание жители, на что получили ответ, что в рамках национальной программы в 2019 году как раз запланирован ремонт большей части этой улицы.



«Будет ли детский сад в 29 микрорайоне?» – спрашивают нижнекамцы. «Будет», – отвечает "Город Нижнекамск", – строительство детского сада на 260 мест запланировано в рамках федеральной программы на 2021 год».



Кроме этого, продолжают работу и традиционные формы связи населения с властями. На официальном сайте Нижнекамска действует специальный раздел, где собраны возможные варианты обращения к муниципалитету. Среди вариантов обращения – горячая линия, почтовый адрес, автоответчик с диктофоном, интернет-приемная и график личных встреч.

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