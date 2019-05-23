На обеспечение татарстанцев питьевой водой в 2019 году направят 685 млн рублей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В 2019 году в Татарстане планируется построить и реконструировать 256 км водопроводной сети, 50 водонапорных башен и 36 артезианских скважин по республиканской программе обеспечения населения Татарстана питьевой водой. На эти цели направлено более 685 млн рублей.

В прошлом году в Татарстане удалось построить и отремонтировать 231 км водопроводной сети, 39 водонапорных башен и 36 артезианских скважин. Объем финансирования составил 650 млн рублей.

Республиканская программа обеспечения населения РТ питьевой водой реализуется с 2010 года для обеспечения татарстанцев хозяйственно-питьевым водоснабжением и повышения качества услуги по водоснабжению населения.

К 2017 году в республике было построено и реконструировано 2 тыс. 90 км водопроводной сети, 301 водонапорная башня, 313 артезианских скважин. Объем финансирования — более 5 млрд рублей.

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