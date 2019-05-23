Татар-информ

24 мая 2019, 04:29

Общество

Поисковой отряд Верхнеуслонского района побывал в землянках военного лагеря «Суслонгер»

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Общество

Поисковой отряд Верхнеуслонского района побывал в землянках военного лагеря «Суслонгер»

Фото: vuslon.ru

Вместе с ветеранами и поисковиками своего поселения побывали в Марий-Эл и приняли участие в митинге макуловские библиотекари и ветераны поселения.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Ветераны Верхнеуслонского района и юные патриоты поискового отряда «Совесть памяти» под руководством председателя районного Совета ветеранов Риммы Троицкой совершили поездку в Суслонгер Марийской республики, пишет «Волжская новь».

На двух автобусах отправились в путь 38 верхнеуслонцев. Римма Сергеевна рассказала, что это первая и самая серьезная поездка для ребят, пришедших в поисковый отряд на смену старшему составу, которые заканчивают школу.

Ребята выступали, читали стихи. К памятному камню, который был установлен в лагере в 2014 году, возложили цветы – гвоздики, букеты сирени и ландышей.

Местный краевед Галина Лихачева рассказала об истории учебного лагеря, существовавшего здесь в годы Великой Отечественной войны. Ее слова оставили глубокий след в сердцах и детей, и ветеранов. Представители старшего поколение с ужасом вспомнили страшные годы войны, поделились воспоминаниями, услышанными от своих родственников и знакомых, прошедших через учебный лагерь «Суслонгер».

Вместе с ветеранами поселения побывали в Марий-Эл и приняли участие в митинге макуловские библиотекари и ветераны поселения.

Они взяли с собой в поездку портреты односельчан, которым довелось пройти суровую школу жизни этого учебного военного лагеря. Мероприятие продолжилась экскурсией по лесу, где сохранились следы землянок, в которых в нечеловеческих условиях находились будущие защитники страны.

Экскурсоводы рассказали об этих местах, а также о том, что происходило здесь в те страшные для страны годы и как непросто, буквально по крупицам, приходилось краеведам восстанавливать трагические страницы истории «Суслонгера».

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