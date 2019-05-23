В Буинске началось строительство нового парка, название которому придумают сами жители

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Буинске началось строительство нового сквера за зданием Дома культуры, а также благоустройство прилегающих территорий. Помимо сквера, будут благоустроены части улиц Люксембург, Зыятдинова, Арефьева, Ефремова, сообщает администрация города.



Строительство ведется за счет средств, выделенных из республиканского бюджета за победу буинцев в финале конкурса, объявленном Министерством строительства России.





По проекту нового сквера предусмотрены уличный кинотеатр, велосипедная дорожка, спортивные площадки, детская площадка, скамейки, зеленая зона, декоративные светильники, газоны.





Название парку придумают сами буинцы. В настоящее время в аккаунте «Официальный Буинск» в Instagram`e продолжается внесение предложений.



Также на сегодняшний день центральный парк Буинска временно закрыли из-за работ по благоустройству – здесь начался сев качественного газона. Парк будет закрыт на несколько дней – до завершения работ.





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