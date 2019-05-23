Альметьевские спортсмены стали лучшими на первенстве по спортивной акробатике в Казани

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В результате упорной борьбы альметьевские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и три бронзовых награды на Открытом личном первенстве муниципального образования Казани по спортивной акробатике «Катюша», сообщает Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского района РТ.





Соревнования были приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие 372 спортсмена со всей России – представители Казани, Малой Пурги, Челябинска, Тольятти, Перьми, Саратова, Кирова, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Березовского.



Альметьевск представили 23 воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва отделения спортивная акробатика.





«Золото» завоевала мужская пара – Амир Глюмов и Тимофей Бурундуков. «Серебро» досталось мужской паре – Эмилю Хайруллину и Кириллу Павлову, женским парам – Самире Шайдуллиной и Мадине Анваровой; Сание Бакировой и Рабие Мамедовой. Третье место завоевали Агата Басорина, Алиса Чекова и Дарья Коржова; Раяна Хаерова, Анастасия Нержавина и Диляра Салихова; Анастасия Антикова и Варвара Прокопьева.



Все ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по спортивной акробатике Земфиры Семакиной, Гузель Галиевой, Валентина Семакина, Алексея Вилкова.

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