Воспитанники пестречинской Детской школы искусств дали отчетный концерт

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В районном Доме культуры состоялся отчетный концерт воспитанников пестречинской Детской школы искусств. Всем выпускникам вручили свидетельства об окончании школы искусств и памятные подарки. Поддержать и поздравить учеников пришли их родители, гости, представители администрации и глава района Ильхам Кашапов, пишет газета «Вперед».



Директор ДШИ Гузель Моисеева рассказала, что дети хотят обучаться творчеству с самых ранних лет. В этом году вместо запланированных 195 человек школа искусств приняла примерно 400 детей.



Для самых маленьких был сформирован младший хор, благодаря чему в этом году много солистов и инструменталистов. Сейчас в школе три действующих отделения, где дети обучаются вокалу, игре на фортепьяно, скрипке, флейте, баяну, аккордеону, гитаре, изобразительному искусству и хореографии.



В этом году свидетельства с отличием получили девять выпускников по специальности «Хореографическое искусство», шесть вокалистов, среди которых были и ученики, заканчивающие сразу несколько музыкальных дисциплин, и одно свидетельство получил юноша по специальности «Изобразительное искусство».



Также в школе искусств разработана специальная программа для детей, которая помогает им подготовиться к дальнейшему поступлению в вузы.



«Мы очень гордимся ими, ведь только в этом году наши ученики более 60 раз становились призерами всевозможных конкурсов», – рассказала Гузель Моисеева.



Руководитель хореографической студии «Пластилин» Ирина Моисеева поделилась воспоминаниями о том, как совсем еще малыши пришли к ней на первое занятие, а сегодня они уже полноценные артисты.

«Этот концерт очень волнительный для меня, впрочем, как для любого преподавателя», – отметила Ирина Моисеева.



Глава района Ильхам Кашапов лично поблагодарил родителей за колоссальный вклад в развитие и мотивацию своих детей, поздравил выпускников и педагогов, пожелал им дальнейших творческих успехов.

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