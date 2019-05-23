Джордж Мартин рассказал, когда выйдет книга «Ветра зимы»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Автор цикла романов «Песнь льда и пламени», писатель Джордж Мартин заявил, что предпоследняя часть саги — книга «Ветра зимы» — будет закончена к лету 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на блог писателя.

Мартин пообещал, что презентует книгу на церемонии вручения премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

«Если я не привезу с собой в Новую Зеландию „Ветра зимы“, вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать», — сказал писатель.

Ранее сообщалось, что сериал «Игра престолов», финальная серия которого вышла на канале HBO 19 мая, получит продолжение в виде трех спин-оффов.

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