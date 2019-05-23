Казанских новорожденных назвали Златаслава, Славяна, Данислав, Ариадна

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). С 13 по 19 мая в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 503 малышей: 272 мальчиков и 231 девочки, сообщает пресс-служба мэрии.

«Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Златаслава, Василина, Славяна, Лаура, Ария, Зифа, Данислав, Ариадна», — говорится в сообщении.

Самыми популярными именами для новорожденных стали за прошедшую неделю стали: Виктория, Малика, Тимур, Мирон, Полина, Алия, Юлия, Михаил, Владимир, Лев.

Самой юной маме исполнилось 18 лет, самому юному отцу — 19 лет. Возраст самой зрелой мамы — 43 года, самого зрелого отца — 52 года.

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