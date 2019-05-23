Около 47 тыс. жителей Татарстана узнали о налоговых задолженностях с помощью МФЦ

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Два года назад Многофункциональные центры Татарстана начали информировать жителей о налоговой задолженности. С начала этого года о состоянии налоговых платежей проинформированы более 214 тыс. татарстанцев, около 47 тыс. из них узнали о необходимости оплатить долг в многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

В прошлом году свыше 540 тыс. жителей республики воспользовались этой информационной услугой, почти 139 тыс. из них получили в МФЦ квитанции на оплату налоговой задолженности.

Данная услуга наиболее актуальна для физлиц, поскольку граждане в большинстве случаев в расчете налогов не участвуют, отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Чтобы узнать об отсутствии или наличии долгов перед бюджетом в МФЦ, уйдет несколько минут. Информация достоверная – программный комплекс МФЦ подключен к сервису Федеральной налоговой службы. При необходимости в МФЦ распечатают квитанцию, по которой прямо в офисе можно сделать оплату с помощью установленных здесь терминалов», – отметила Музафарова.

В каждом из 55 офисов МФЦ в Татарстане при предъявлении паспорта и номера ИНН можно узнать о долгах по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц. Чтобы оплатить задолженность, можно воспользоваться компьютерами, которые установлены в залах приема многофункциональных центров.

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