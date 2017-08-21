В Казани участники праймериз «Единой России» поддержали акцию «Помоги собраться в школу!»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участники предварительного голосования «Единой России» поддержали акцию «Помоги собраться в школу!». В результате школьные портфели и наборы канцелярских принадлежностей получат 3474 ученика. Об этом стало известно сегодня на встрече Председателя Госсовета РТ, секретаря татарстанского отделения партии Фарида Мухаметшина с участниками праймериз в Казани.

Кроме рабочей части встречи все участники предварительного голосования поучаствовали в традиционной республиканской акции «Помоги собраться в школу!».

«Спасибо, что и к этому большому делу вы остались неравнодушны. Это наш татарстанский характер – не проходить мимо нуждающихся в помощи. Подобных акций и инициатив в республике много, и мы продолжим принимать в них участие. Помогать конкретным людям в сложных ситуациях – это то, чем должен заниматься каждый, кто работает в нашей команде. Работать в команде – это значит опираться на мнение жителей, беречь Татарстан. Это наше кредо», – сказал Мухаметшин.

Акция проходит в Татарстане с 2007 года. Благодаря проекту несколько тысяч школьников ежегодно получают портфели и наборы канцелярских принадлежностей. Особое внимание уделяется многодетным семьям и с приемными детьми, а также с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

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