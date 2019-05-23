Татар-информ

23 мая 2019, 20:20

ОбществоДуховная жизнь

В казанской мечети Ярдем поздравили с 99-летием аксакала Гали Гарифуллина

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ОбществоДуховная жизнь

В казанской мечети Ярдем поздравили с 99-летием аксакала Гали Гарифуллина

В чествовании долгожителя приняли участие мусульманское духовенство и официальные лица Татарстана.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 22 мая во время ифтара, который проходил в мечети «Ярдэм», прошло чествование Гали Гарифуллина. Почетному аксакалу, прихожанину мечети, исполнилось в этот день 99 лет.

Со знаменательной датой Гали Гарифуллина пришли поздравить советник муфтия по социальным вопросам, имам-мухтасиб Кировского и Московского районов Илдар хазрат Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев и его помощник по организации работы с верующими Рафаиль Давлеев, а также начальник Управления гражданской защиты исполкома города Казани Фердинант Тимурханов.

Илдар хазрат Баязитов вручил Гали Гарифуллину медаль мухтасибата Кировского и Московского районов города Казани за «возрождение духовно-нравственных ценностей ислама» и передал ему поздравления от имени всех прихожан мечети, а также тех, кто сейчас проходит реабилитацию в учебно-реабилитационном центре при фонде «Ярдэм».

«Гали абый Гарифуллину хочется пожелать долгих лет жизни и чтобы он и в дальнейшем также радовал нас своим присутствием, был примером стойкости, богобоязенности. Несмотря на возраст, он каждый день держит уразу и посещает нашу мечеть», — отметил Баязитов.

Эдуард Хиалеев вручил ему планку для орденов и медалей, а Рафаиль Давлеев отметил, что Гали абый Гарифуллин — человек уникальной судьбы, олицетворяющий целую эпоху. «Дважды бежал из плена, у него такая тяга к жизни ,и до сих пор живет в согласии с собой и окружающими. Самый миролюбивый человек. Мы вас уважаем и любим», — сказал Рафаиль Давлеев.

Гали Гарифуллин — участник Великой Отечественной войны, бывший мастер завода «Элекон». Он родился 22 мая 1920 года в Кукморском районе Татарстана, на войну попал со срочной службы, на которую его призвали в октябре 1940 года, в артиллерию.
Воевал он геройски: свидетельство тому — боевые ордена. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Украины, воевал под Сталинградом, на Курской дуге. Его грудь украшают ордена Славы, Отечественной войны и Красной Звезды, есть множество медалей.
Война для Гали Гарифулловича завершилась в Чехословакии. Затем его отправили в Закарпатье — на стройке народного хозяйства восстанавливать разрушенную войной экономику СССР.

На родине Гали абый всю жизнь вплоть до выхода на заслуженный отдых трудился на казанском заводе «Элекон» мастером, изготавливал радиоаппаратуру для космической промышленности. Вместе с супругой воспитал четырех детей, всем дал хорошее образование: например, сын Шамиль работает врачом в Казани, еще один сын — архитектор в Набережных Челнах.

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