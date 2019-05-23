Татар-информ

23 мая 2019, 20:34

Общество

«Успеть все за 40 минут»: Конкурсанты-медики WorldSkills Russia рассказали о сложностях чемпионата

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Общество

«Успеть все за 40 минут»: Конкурсанты-медики WorldSkills Russia рассказали о сложностях чемпионата

Фото: Наталья Рыбакова

18-летняя Луиза Махмутова из Казани одна представляет Татарстан в основном составе WorldSkills Russia в компетенции «Медицинский и социальный уход».

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Как успеть провести множество медицинских манипуляций с пациентом всего за 40 минут рассказала сегодня «Татар-информ» участница финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Медицинский и социальный уход» Луиза Махмутова из Казани.

«Главное — преодолеть волнение и уложиться во временные рамки. На модуль даётся всего 40 минут. За это время нужно все успеть: переместить пациента, оценить его функциональное состояние, выполнить назначение врача и провести профилактические мероприятия. В целом участие в WorldSkills для меня — это повышение квалификации, новые знакомства и знания», — сказала девушка.

18-летняя студентка третьего курса Казанского медицинского колледжа Луиза Махмутова сначала заняла первое место на чемпионате профессионального мастерства в своём колледже, успешно прошла отборы сетевого и регионального чемпионатов. В эти дни на национальном финале в основном составе она одна представляет весь Татарстан.

«На площадке мы демонстрируем навыки по уходу за пациентом, оказываем ему помощь, делаем инъекции. Сегодня работала в зоне хосписа: перемещала пациента, сделала ему укол и заполнила документацию по профилактике пролежней. В будущем планирую работать стоматологом. Это чистая и аккуратная работа, которая всегда нужна людям», — отметила участница национального финала.

В качестве пациентов на конкурсе молодых профессионалов в Казани выступают статисты и актеры. Каждая площадка оборудована для определенных модулей. Это своеобразные мини-палаты, где находятся кровать, стол для манипуляций, ящики для дезинфекции, лотки. В предыдущие конкурсные дни юные медики работали с пациентами с сахарным диабетом и ожогами, стомированными людьми.

«Конкурсанты в течение соревнований выполняют задания по восьми модулям. Они обучают пациента измерению уровня сахара в крови, правилам пользования шприц-ручкой, помогают перемещаться больным с помощью средств реабилитации — костылей и ходунков, меняют им нательное и постельное белье, рассказывают о диетах в соотвествии с заболеваниями», — пояснила заместитель главного эксперта в компетенции «Медицинский и социальный уход» Валентина Устьянцева.

Эксперт отметила, что правила соревнований очень строгие. Баллы снижаются за грубые нарушения техники безопасности при работе с пациентом, при нарушении правил антисептики, а также участникам с низкими коммуникативными навыками.

«Уровень подготовки всех ребят достаточно высокий. В отборочных соревнованиях участвовали 65 регионов, по итогам было отобрано восемь сильнейших участников основного состава. Задания очень сложные, студентам за короткое время нужно выполнить большой объём манипуляций. Молодой специалист должен быть милосердным и настоящим профессионалом своего дела», — заключила Устьянцева.

 

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