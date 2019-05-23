Татар-информ

23 мая 2019, 19:50

Общество

WorldSkills Russia в Казани: Как кондитеры превращаются в профессиональных флористов

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Общество

WorldSkills Russia в Казани: Как кондитеры превращаются в профессиональных флористов

Фото: Владимир Васильев, Наталья Рыбакова

Главный эксперт WorldSkills Russia в компетенции «Флористика» отметила высокий уровень подготовки участниц из Татарстана.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Учится на кондитера и профессионально занимается флористикой участница финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Камилла Багаутдинова из Казани. О своих успехах на чемпионате сегодня девушка рассказала «Татар-информ».

«Флористикой занимаюсь уже семь лет. Моя мама флорист, она меня обучала этому делу с 10 лет. К сожалению, в Казани нет учебного заведения, где можно получить данную специальность. Поэтому я учусь на кондитера. В движение молодых профессионалов влилась в ноябре прошлого года», — рассказала участница соревнований в компетенции «Флористика», студентка второго курса Международного колледжа сервиса из Казани.

В данной компетенции на финале национального чемпионата представлены три категории участников — юниоры в возрасте 14 — 16 лет, основной состав (18 — 22 года), и впервые появилась категория «Навыки мудрых» для взрослых участников. В течение трёх конкурсных дней флористы выполняют конкурсные задания: составляют букеты, композиции, оформляют столы и лобби отеля растениями. В основной компетенции Татарстан представляют две участницы.

«Участие в WorldSkills Russia — это очень круто! Здесь много конкурсантов, все стараются выложиться на полную силу. Это огромный опыт, новые навыки, идеи, эмоции и впечатления. Очень рада, что такие соревнования проходят в Казани. Я уверена, что займу первое место», — сообщила Камилла.

Девушка отметила, что самым сложным было сюрпризное задание. Всего на конкурсе таких заданий четыре. Все они были оглашены за 15 минут до начала работы. Конкурсанты делали из цветов украшение для шляпы, настенный венок с декоративными вставками, нательное украшение и браслет. На изготовление венка и нательного украшения давалось по два часа, на браслет — 1,5 часа и час — на шляпу.

«В общей сложности на все конкурсные модули в течение трёх дней ушло 15,5 часов. На одно задание даётся от одного до трёх часов. Самый длительный модуль — букет невесты, который занимает три часа. На приложении изображена девушка в стилизованном платье. Конкурсанты должны создать букет под этот образ. Все площадки оснащены одинаковыми цветами и техническим материалом», — пояснила главный эксперт WorldSkills Russia в компетенции «флористика» Мария Казакова.

Собеседница «Татар-информ» в движении молодых профессионалов задействована с 2013 года, главным экспертом соревнований выступает третий раз. Она рассказа, как за это время изменился уровень соревнований.

«Произошло колоссальное развитие нашей компетенции. В движение влилось больше регионов. Если судить о результатах мирового чемпионата 2013 года по стобальной системе, то средний бал конкурсантов из России тогда был 30% из 100. На сегодняшний день данный показатель составляет 60 — 70%. В прошлом году участница из Татарстана на национальном чемпионате набрала 83 балла из 100, и это очень высокий показатель», — отметила Казакова.

На площадке «Флористика» на национальном финале в Казани выступают представители Москвы и Московской области, Санкт Петербурга, Ленинградской, Кемеровской, Ярославской областей, Алтайского края, Чувашии. Эксперт соревнований отметила, что представительницы Татарстана подготовлены на высоком уровне и достойно выполняют задания. Участники, которые займут призовые места, могут войти в расширенный состав национальной сборной.

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