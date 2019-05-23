(Казань, 23 мая «Татар-информ»). Прокурор республики Илдус Нафиков лично принял граждан в приемной Президента РФ в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Всего сегодня на прием пришли 27 граждан. Они говорили о природоохранном законодательстве, бездействии правоохранителей, о несогласии с судебным решением, задавали вопросы об отказе в предоставлении жилья ребенку-сироте и расследовании уголовного дела», – уточнил Галиев.

От всех обратившихся были приняты письменные обращения. Глава ведомства взял их рассмотрение под личный контроль.

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