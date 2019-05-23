Роман Шайхутдинов: Татарстан – лидирующий регион в области вовлечения граждан в управление регионом

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Татарстан на сегодняшний день входит в топ-5 регионов России по количеству пользователей республиканского портала услуг. РТ находится на лидирующих позициях по использованию краудсорсинговых механизмов, то есть механизмов вовлечения жителей республики для управления регионом, заявил заместитель Премьер-министра — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«По удельному количеству зарегистрированных жителей республики на портале услуг Татарстан находится в лидерах», — сказал Шайхутдинов.

На республиканском сайте услуг зарегистрировано более 2,2 млн жителей Татарстана. По оформлению услуг РТ находится в топ-5 регионов России, отметила руководитель пресс-службы Минсвязи РТ Анна Яковлева.

В республике созданы такие системы, как «Народный инспектор», «Народный контроль» и «Школьный патруль», где школьники принимают участие в решении вопросов чистоты города.

«В коммерческом секторе разработаны медицинские и аналитические системы, а также системы, связанные с организацией расчета за ЖКХ и финансового учета», — добавил Шайхутдинов.

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