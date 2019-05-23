В Татарстане КАМАЗ и челнинский IT-парк разработали приложение для отслеживания машины с грузом

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Набережных Челнах КАМАЗ вместе с IT-парком разработал платформу Cargorun, которая позволит грузоперевозчику следить за водителем и за грузом: например, понять, опаздывает ли водитель к клиенту и какие документы он везет с собой.

«Платформа Cargorun, созданная для грузоотправителей, позволяет повышать прозрачность процессов отправки грузов и эффективность этого процесса», — сказал руководитель центра цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев.

Грузоотправитель с помощью платформы может создать заявку, которая будет направлена грузоперевозчикам.

В дальнейшем с помощью Cargorun появится возможность отслеживать исполнение хода заявки. Грузоотправитель будет знать, прибыла ли машина в срок, какие документы с собой везет водитель, сможет оценить риски неправильно оформленных документов или понять, опаздывает ли груз к клиентам.

Платформа позволит отслеживать процесс перевозки онлайн, а также станет единым каналом коммуникации с перевозчиком, логистом и водителем.

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