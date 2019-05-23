Татар-информ

23 мая 2019, 18:10

Официальная хроника

Алексей Песошин принял участие в третьем заседании Совета в формате «Волга-Янцзы» в Чебоксарах

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Официальная хроника

Алексей Песошин принял участие в третьем заседании Совета в формате «Волга-Янцзы» в Чебоксарах

Фото: tatarstan.ru

На заседании подписали 15 документов о сотрудничестве.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в третьем заседании Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (Совета в формате «Волга-Янцзы») в Чебоксарах. Сопредседателями заседания стали полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и член Госсовета Китая Ван Юн, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Механизм взаимодействия «Волга-Янцзы» — это показательная модель сотрудничества России и Китая, отметил Комаров. «До запуска формата “Волга-Янцзы” между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительный короткий срок увеличилась до 38 межрегиональных соглашений», — рассказал он.

По словам полпреда Президента РФ в ПФО, большое значение имеют отношения в области инвестиционного сотрудничества. Так, по совместным проектам строятся цементный завод в Башкортостане, завод по производству инструментальной стали в Марий Эл, создаются сельскохозяйственные парки в Чувашии и Пензенской области и другие.

Комаров призвал глав регионов активнее участвовать в выставках, проводимых в Китае и использовать потенциал торгового представительства РФ.

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В 2019 году отмечается 70-летие дипломатических отношений между Китаем и Россией, добавил Ван Юн. "«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы реализовать договоренности о продвижении и укреплении межрегионального сотрудничества, достигнутые нашими лидерами», – сказал он.

На заседании подписали 15 документов о сотрудничестве. Участники совета также посетили мемориальный комплекс «Победа», возложив цветы к Вечному огню у Монумента Воинской Славы.

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