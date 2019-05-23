Шайхутдинов: Университеты играют важную роль в экспорте IT-индустрии и технологической системы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Важную роль в обеспечении экспорта IT-индустрии и технологической системы играют высшие учебные заведения. Такое мнение выразил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов в ходе работы пространства коллективной работы «Точка кипения».

«Самая большая возможность для российской IT-индустрии и технологической системы обеспечить экспорт — стать как можно ближе к университетам... Очень важно обеспечить взаимодействие студенчества с технологическими визионерами, экспертами», — отметил спикер, добавив, что для этих целей был запущен новый формат проекта — университетские «Точки кипения».

Шайхутдинов подчеркнул, что основной целью взаимодействия пространств коллективной работы с выпускниками станет создание предпринимательских сообществ.

«Основная цель “Точки кипения” в студенчестве — создание предпринимательских сообществ, их приближение к технологиям, получение от них обратной связи — какая помощь им необходима. Пересечь их с индустрией, крупными потенциальными заказчиками», — прокомментировал министр.

Он также выразил обеспокоенность тем, что менее 60% выпускников российских вузов работают по специальности и предложил пересмотреть систему образования в соответствии с Атласом профессий, опубликованном на сайте Агентства стратегических инициатив.

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