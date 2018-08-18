КАМАЗ в июне планирует запустить в Татарстане мобильное приложение для аренды спецтехники

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В июне КАМАЗ планирует запустить в Татарстане онлайн-платформу «Спецшеринг» для аренды спецтехники. Ее можно будет арендовать так же просто, как заказать такси.

«Сейчас в Набережных Челнах, если вы хотите арендовать специальную технику, вам нужно выехать в определенную локацию, договориться с водителем, ждать. При помощи этой платформы наши коллеги позволяют повысить уровень и эффективность использования специальной техники владельцами, а пользователям — нивелировать риски», — сказал руководитель Центра цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалеев.

Заключаться с заказчиком будет лишь один договор, расчеты и документооборот будут только со «Спецшерингом»

«С июня запускается платформа, где будут работать алгоритмы для нахождения оптимального вида техники», — добавил Эльдар Шавалеев.

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