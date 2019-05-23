(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошел чувашский праздник «Уяв», сообщает Управление культуры исполкома Автограда.

«Уяв» — праздник веселого хоровода. Он проводится на стыке весны и лета. В его основе лежат молодежные игры и хороводы. Обычно кружения с песнями и плясками чуваши устраивали вокруг костра.

Праздник провела Чувашская национально-культурная автономия Челнов в городском парке культуры и отдыха Победа. На нем выступили победители региональных и городских конкурсов: детский ансамбль «Путене», народный ансамбль «Чекес», дуэт Натальи Рыбаковой и Любови Максименко и другие.

Все желающие смогли присоединиться к хороводу и поучаствовать в играх. Зрители с удовольствием слушали чувашскую музыку, знакомились с экспозицией национальных сувениров, вышивок, украшений, головных уборов и костюмов чувашского народа.

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