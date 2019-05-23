Университет Иннополис создаст обучающие центры на базе роботизированных комплексов

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Университет Иннополис планирует создать обучающие центры для студентов на базе роботизированных комплексов компании KUKA Russia, одного из ведущих поставщиков промышленных роботов, сообщает ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Компания также станет стратегическим поставщиком роботизированного оборудования в российский ИТ-вуз для его текущих задач. Стороны договорились о содействии в открытии и развитии обучающих центров на базе роботизированных комплексов компании для повышения уровня компетенции сотрудников университета, сообщает пресс-служба университета.

«Ровно год назад мы открыли Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Национальной технологической инициативы (НТИ), в консорциум которого вошли ведущие вузы и академические институты страны, крупные индустриальные предприятия, а также зарубежные партнеры. Сотрудничество с одним из главных поставщиков роботизированных комплексов в мире, KUKA Russia, станет весомой поддержкой в работе нашего центра», – отметил директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин.

На конференции Университет Иннополис также подписал соглашение с Южно-Уральским государственным университетом (Челябинск), согласно которому вузы начнут совместно реализовать образовательные программы, обмениваться студентами и взаимно внедрять разработки в свои образовательные программы.

Четвертая конференция «Цифровая индустрия промышленной России», посвященная развитию «сквозных» технологий в РФ, проходит в Иннополисе с 22 по 24 мая. В конференции принимают участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров.



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