Татар-информ

23 мая 2019, 16:44

Политика

Глава ЦИК Татарстана обсудит с руководителями партий подготовку к выборам в Госсовет РТ

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Политика

Глава ЦИК Татарстана обсудит с руководителями партий подготовку к выборам в Госсовет РТ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Выборы в парламент республики состоятся 8 сентября 2019 года.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов в пятницу встретится с представителями политических партий, чтобы обсудить вопросы подготовки к выборам депутатов Госсовета РТ, а также изменения в избирательном законодательстве. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЦИК РТ.

«Мидхат Шагиахметов расскажет представителям партий о мероприятиях, организованных ЦИК РТ в рамках подготовки к выборам. Председатель ЦИК РТ раскроет, как будет реализовываться механизм голосования на удобном избирательном участке “Мобильный избиратель”», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что председатель ЦИК РТ также расскажет об организации общественного наблюдения за процессом голосования и подсчетом голосов, о том, как будут защищены голоса избирателей. На встречу с председателем ЦИК РТ приглашены представители 20 партий.

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