Более 160 кооператоров республики съедутся на республиканский семинар в Кайбицы

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 24 мая более 160 работников системы Татпотребсоюза примут участие в республиканском семинаре-совещании в селе Кайбицы, пишет газета «Кайбицкие зори».
Среди участников – руководители районных потребительских обществ, потребительских кооперативов, руководители отраслей торговли, общепита, представители торговых сетей.
Гостями Кайбицкого поселения станут и представители министерств республики и Татпотребсоюза. Участники семинара посетят предприятия районной потребкооперации, оценят их работу.