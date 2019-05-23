Фестиваль уличных игр «KAI street games» вновь соберет студентов всех вузов Казани

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). На территории КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева 25 мая во второй раз пройдет фестиваль уличных игр «KAI street games», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Игры пройдут по адресу ул. Четаева 18а, у самолета во дворе вуза.

Фестиваль уличных игр «KAI street games» впервые прошел год назад, однако уже тогда стал самым ярким, запоминающимся и масштабным событием в жизни студентов всех вузов Казани.

В прошлом году в соревнованиях поучаствовали 40 команд по стритболу (34 мужских, 6 женских), 38 команд по уличному футболу, 10 команд по воркауту и 8 - по чесболу.

В этом году в программу фестиваля войдут следующие направления:

– Уличный футбол 3х3;

– Стритбол (мужские и женские команды);

– Бейсбол 5х5;

– Воркаут.

Регистрация участников состоится 25 мая в 11:00, начало фестиваля в 12:00.



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