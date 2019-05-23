(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В одной из квартир Набережных Челнов полиция обнаружила три трупа с ножевыми ранениями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Квартира, в которой находились тела, располагается в 49-м комплексе Нового города. Погибшими оказались мать, отец и их совершеннолетний сын. На телах всех троих погибших обнаружены следы ножевых ранений.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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