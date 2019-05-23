В Казани пройдут слушания по строительству участка второй линии метро

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). В Казани с 23 мая по 27 июня пройдут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории объекта «Первый участок Второй линии метрополитена г. Казани от станции метро “Улица Ю. Фучика” до станции метро “Улица Академика Сахарова”», сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

Первый участок второй линии метрополитена планируется построить 5 743 метров длиной. Участок будет включать в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.

Расстояние от станции метро «Улица Ю. Фучика» до станции «10-й микрорайон» составит 930 м, от станции «10-й микрорайон» до станции «100-летие ТАССР» – 820 м, от станции «100-летие ТАССР» до станции «Улица Академика Сахарова» – 2130 м, говорится в сборнике.

27 июня результаты общественных обсуждений будут опубликованы в сборнике электронных документов.



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