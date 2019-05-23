Прокуратура РТ добивается, чтобы работникам «Золотой Нивы» выплатили 4,6 млн рублей зарплаты

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Прокуратура Кайбицкого района добивается, чтобы работникам «Золотой Нивы» выплатили 4,6 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты выяснили, что 360 работникам сельскохозяйственной организации не выплатили зарплату за апрель этого года. Кроме того, выплаты отпускных и расчеты с уволенными рабочими также производятся с нарушениями установленного срока», – уточнил Галиев.

В итоге от руководителя предприятия потребовали устранить все нарушения, а виновных привлечь к ответственности.

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